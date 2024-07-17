В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пушкине устанавливают светофоры

На участках дороги на пересечении Московского проспекта с улицей Крылова и круговых движениях возле ж/д станции «Пушкино» и мемориала «Скорбящая мать» производится монтаж современных компактных светофоров. Они источают более яркий свет для комфорта автомобилистов в солнечную или пасмурную погоду, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Очень ждем, когда запустят новые светофоры. Здесь, на перекрестке с Московским проспектом и у станции, довольно интенсивное движение. Если светофоры будут светить ярче, это плюс не только для водителей, но и для пешеходов», — делится размышлениями житель Пушкино Игорь.

Кроме того, на данных участках дороги будет выполнена установка проекционных пешеходных переходов. Используемые современные технологии позволят создать не только более комфортные, но и более безопасные условия для всех участников дорожного движения.

Напомним, проекционные пешеходные переходы и дорожные знаки с внутренней подсветкой ранее были установлены в мкр Дзержинец и по улице Чехова в Пушкино.

Специальный лазерный проектор подсвечивает пешеходный переход, чтобы «зебру» и пешеходов было видно издалека в темноте, во время дождя, снега или тумана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.