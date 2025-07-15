В Раменском завершили ремонт дороги на улице Дергаевской

В Раменском завершились работы по ремонту автомобильной дороги на улице Дергаевской. Протяженность отремонтированного участка составила 450 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках программы комплексного благоустройства заменили изношенное асфальтовое покрытие на новое, более прочное и долговечное. Согласно информации дорожников, гарантированный срок службы нового дорожного полотна составляет 8 лет.

Помимо укладки нового асфальта, ведутся работы по обустройству тротуаров и установке урн вдоль отремонтированного участка дороги. Эти меры направлены на создание комфортной и благоустроенной среды для пешеходов.

Ход и качество выполненных работ проинспектировал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Он подчеркнул важность комплексного подхода и строгого контроля за соблюдением технологий и графика работ подрядной организацией — Раменским дорожным ремонтно-строительным управлением.

«В работе важен комплексный подход! Строгий контроль качества материалов и соблюдения графика работ в приоритете. Подрядчик, Раменское ДРСУ, выполняет работы в установленные сроки», — отметил Малышев.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.