В Раменском завершили проходку подземной части перехода между ж/д станциями

В Раменском завершили работы по проходке подземной части пешеходного перехода под железной дорогой между станциями Быково и Удельная. Из-за непосредственной близости к действующим железнодорожным путям, проходка выполнялась методом продавливания 4-х крупногабаритных тоннельных элементов, каждая длиной 8 м. Это позволило минимизировать влияние на железнодорожное сообщение и обеспечить безопасность работ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новый переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, а также обеспечит жителям безопасный проход через ж/д пути МЦД-3. В настоящий момент, строительная готовность объекта составляет более 20%. Завершить основные конструктивные работы подземной части перехода запланировано на август 2025 года, после чего строители приступят к внутренней отделке, включая монтаж инженерных систем, освещения и декоративных покрытий», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дополнительно проектом предусмотрено обустройство еще двух секций открытым способом — со стороны Южного проспекта и улицы Интернациональной, что позволит обеспечить полноценную связь между ключевыми участками городской территории.

Протяженность тоннельной части пешеходного перехода составит порядка 50 м, он будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, а возле перехода обустроят пешеходную зону. Завершить строительные работы планируется в III квартале 2026 года.

Устройство пешеходного перехода осуществляется в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3. В декабре 2024 года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и улицу Леволинейную. Новый объект разгрузил внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа. Кроме того, было обеспечено безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, а водители избавлены от необходимости простаивать в заторах на железнодорожном переезде.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.