В Раменском округе Подмосковья открылась новая АЗС

Автозаправочная станция с магазином и кафе начала работать рядом с ЦКАД в селе Заворово, квартал 51-1, 2/9. Об этом сообщила пресс-служба сети «Газпромнефть».

На станции одновременно смогут заправляться бензинами и дизельным топливом до 14 автомобилей. На АЗС работает система постоплаты, позволяющая клиентам сначала заправить автомобили, а после этого оплатить топливо банковской картой, наличными или QR-кодом.

Для автолюбителей в фирменном кафе продаются бургеры, хот-доги, выпечка, свежесваренный кофе и другие блюда. В магазине на заправочной станции представлены около 900 наименований товаров.

Автопутешественникам на заправке доступна бесплатная подкачка шин.