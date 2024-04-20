В Раменском прошел финальный отбор на всероссийский турнир по бадминтону

​Определились победители и призеры регионального этапа всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» среди учащихся общеобразовательных организаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В возрастной группе 2008–2010 гг. р. победу одержали ученики средней школы № 11 из поселка Дружба Раменского городского округа. На втором месте расположились учащиеся Домодедовской средней школы № 8. Замкнули тройку призеров представители гимназии № 9 городского округа Балашиха.

​Среди юных любителей бадминтона 2011–2013 гг. р. победу отпраздновали ученики гимназии № 9 городского округа Балашиха. За ними расположились спортсмены Домодедовской средней школы № 8. И на третью ступень пьедестала поднялись учащиеся гимназии № 1 из Рузского городского округа.

​Победители регионального отборочного этапа представят Московскую область на всероссийских соревнованиях «Проба пера», которые пройдут в декабре в городе Саратов.

​Всего в финальном отборочном турнире приняли участие 26 команд, успешно преодолевших муниципальный этап, из 15 городских округов Подмосковья.

​Региональный этап всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» среди учащихся общеобразовательных организаций прошел 17 апреля на базе дворца спорта «Борисоглебский» в городе Раменское. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.