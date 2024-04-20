В Раменском прошел финальный отбор на всероссийский турнир по бадминтону
Фото - © Национальная федерация бадминтона России
Определились победители и призеры регионального этапа всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» среди учащихся общеобразовательных организаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
В возрастной группе 2008–2010 гг. р. победу одержали ученики средней школы № 11 из поселка Дружба Раменского городского округа. На втором месте расположились учащиеся Домодедовской средней школы № 8. Замкнули тройку призеров представители гимназии № 9 городского округа Балашиха.
Среди юных любителей бадминтона 2011–2013 гг. р. победу отпраздновали ученики гимназии № 9 городского округа Балашиха. За ними расположились спортсмены Домодедовской средней школы № 8. И на третью ступень пьедестала поднялись учащиеся гимназии № 1 из Рузского городского округа.
Победители регионального отборочного этапа представят Московскую область на всероссийских соревнованиях «Проба пера», которые пройдут в декабре в городе Саратов.
Всего в финальном отборочном турнире приняли участие 26 команд, успешно преодолевших муниципальный этап, из 15 городских округов Подмосковья.
Региональный этап всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» среди учащихся общеобразовательных организаций прошел 17 апреля на базе дворца спорта «Борисоглебский» в городе Раменское. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.