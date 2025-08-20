В Раменском отремонтировали дорогу к СНТ «Якорь»

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев лично проинспектировал отремонтированную дорогу, проехал по обновленной подъездной дороге к садоводческому некоммерческому товариществу «Якорь». Ремонт этого участка был выполнен по просьбам жителей, поступившим на приеме в формате выездной администрации.

Дорожники полностью заменили старое покрытие из асфальтной крошки на современный евроасфальт. Новое покрытие соответствует действующим стандартам качества и рассчитано на эксплуатацию не менее восьми лет.

Протяженность отремонтированного участка составила 1,435 километра. При укладке использовался прочный евроасфальт с улучшенными характеристиками износостойкости. По информации администрации округа, все работы были выполнены в установленные сроки и приняты без замечаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.