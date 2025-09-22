В Раменском округе завершили ремонт дорог по проекту «Инфраструктура для жизни»

«Для комфортного передвижения более 120 тыс. жителей Раменского округа специалисты «Мосавтодора» заменили свыше 21 км асфальтобетонного покрытия, нанесли разметку по оси дорог и сейчас укрепляют обочины. После того, как дорожники завершат работы по укреплению обочин, нанесут краевую разметку», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Больше 12 км покрытия отремонтировали на дорогах, входящих в опорную сеть Подмосковья. В городе Раменское покрытие обновили на Северном шоссе, где ежедневно проезжают более 11 тыс. автомобилистов — рядом расположены два лесопарка Зверинец и Восьмидорожье. Также ремонтные работы провели на участке Володарского шоссе в районе деревни Нижнее Мячково, на Жуковском шоссе в деревне Верея и селе Быково, на центральной дороге в деревне Литвиново, а также на Новошоссейной улице в поселке совхоза Сафоновский.

Кроме того, обновленное дорожное покрытие появилось на Рыбхозном шоссе в деревне Дергаево, в селе Константиново, а также на участке, соединяющем деревни Колупаево, Захарово, Локтевая, Забусово, Торопово, Фомино, Слободка и село Никулино с трассой А-107.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.