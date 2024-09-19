В Раменском округе завершена реконструкция новой дороги

Врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев с рабочим визитом посетил село Ганусово, деревню Жирошкино, где завершили реконструкцию дороги, значительно улучшившую жизнь местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории деревни насчитывается порядка 230 домовладений, 220 постоянно проживающих граждан и около 400 человек, которые проживают в ней круглый год.

На участке дороги протяженностью 1 107 метров и шириной от 3,6 до 4,0 метров был проведен ремонт в большем объеме. На сегодняшний день, площадь покрытия составляет 3 985,2 кв. метров, а фактически было отремонтировано 4 177,5 кв. метров асфальтобетонного покрытия, соответствующего технической категории V.

Наиболее важным аспектом, влияющим на безопасность передвижения по территории, является дорога. Она не только улучшит транспортную доступность, но и повысит безопасность передвижения по ней, что особенно важно для жителей деревни, в которой проживает большое количество детей.

Эдуард Малышев в ходе визита пообщался со старостой деревни. Она выразила благодарность от имени жителей за новую дорогу. Ее ждали не первый год.

«Территория большая, но мы и дальше будем работать над тем, чтобы улучшить качество жизни людей не только в городе, но и в самых удаленных уголках нашего округа», — сказал Малышев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.