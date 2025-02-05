В Раменском округе выписано штрафов на 345 тыс рублей за неправильную парковку

В период с 12 ноября по 27 декабря 2024 года с помощью «народных инспекторов» было оштрафовано 120 автовладельцев на общую сумму 600 тысяч рублей. В январе 2025 года выписано 69 штрафов на 345 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Приложение «Народный инспектор» позволяет жителям Подмосковья оперативно сообщать о фактах неправильной парковки автомобилей во дворах, на зеленых насаждениях, детских и контейнерных площадках.

Для этого необходимо сделать видеозапись длительностью 15 секунд, на которой будет виден государственный номер нарушителя и состав правонарушения. Видео с указанием адреса следует отправить через приложение.

Жалобы рассматривают инспекторы министерства благоустройства Московской области, которые принимают решение о назначении штрафа. Информация о принятом решении направляется заявителю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.