В Раменском округе устранили более 1700 ям с начала года

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил ход ямочного ремонта и сообщил, что с начала 2026 года в муниципалитете устранили 1767 дефектов покрытия. Работы ведут на городских дорогах и во дворах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В округе уже перешли к весенне-летнему содержанию дорог. Проверили ход работ по ямочному ремонту. Он у нас в активной фазе. С начала года уже устранено 1767 ям. Администрация и жители вместе обращаем внимание на участки, где требуется ремонт асфальта, и в кратчайшие сроки их устраняем», — подчеркнул Малышев.

Работы идут, в том числе, на улице Лесной, где задействованы асфальтоукладчики, тракторы и грузовики. Еще один участок — дворовая территория у дома № 27 на улице Молодежной, где за зиму частично деформировалось покрытие. Здесь применяют литой асфальт.

«У нас заключен контракт с МБУ на проведение ямочного ремонта дворовых и общественных территорий. Дорожные службы выполняют намеченные объемы оперативно», — добавил глава округа.

Он также отметил, что при формировании плана учитывают результаты регулярных объездов и обращения жителей. По системе «Добродел» поступило девять жалоб, их планируют закрыть в течение суток. Дорожные службы придерживаются графика и стараются отрабатывать обращения за один день.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.