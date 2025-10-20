В Раменском округе ЦППК завершила капитальный ремонт станции Гжель

В этом году Центральная пригородная пассажирская компания провела масштабную реконструкцию станции Гжель на Казанском направлении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе капитального ремонта специалисты полностью заменили фундамент и плиты перекрытия, обновили навес над платформой, установили новое светодиодное освещение, которого здесь не было никогда. Для удобства пассажиров разместили новые лавочки и скамейки. Особенностью проекта стало художественное оформление обновленной платформы в традиционном гжельском стиле.

«Гжельский фарфоровый завод помог в реализации дизайн-проекта станции, и теперь она стала настоящим арт-объектом. Пассажиры, которые приезжают сюда, пользуются не только транспортной инфраструктурой, но и получают положительные эмоции и эстетическое удовольствие», — рассказал представитель ЦППК Антон Аксенов.

Автором художественной росписи перрона выступила Диана Романова, художница Гжельского фарфорового завода. Платформа украшена традиционными узорами, характерными для знаменитого промысла.

«Мы чтим традиции, чтим традиции нашей Гжели. Люди, которых мы встретили на перроне, очень довольны, что станция украшена в фирменном узоре», — отметил глава округа Эдуард Малышев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.