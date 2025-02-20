В Раменском округе отремонтируют 90 дорог в 2025 году

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры утверждены плановые ремонтные работы автомобильных дорог муниципального и регионального значения на протяжении 2025 года. В состав программы включено 90 объектов Раменского округа, обслуживающих дорожное хозяйство, общая протяженность которых составляет 73,9 км, сообщает пресс-служба администрации округа.

В округе протяженность автомобильных дорог равна 2467,8 км: федеральных — 158,8 км (7%), региональных — 471,4 км (19%), муниципальных — 1827,6 км (74%).

Среди объектов, которые отремонтируют: г. Раменское, ул. Серова — Раменская СОШ № 6, г. Раменское, ул. Дергаевская — Дергаевская средняя общеобразовательная школа № 23, дошкольное отделение, п. Быково, ул. Фрунзе — Быковская СОШ № 15, п. Ильинский, ул. Чкалова — Детский сад № 15, с. Игумново, ул. Дружбы — Раменский дорожно-строительный техникум, с. Строкино, ул. Дубки, ул. Школьная, участок 1 — Власовская школа № 13, Детский сад № 19, с. Новое, ул. Ленинская — Новосельская основная общеобразовательная школа, п. Дружба, ул. Юбилейная (к ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов») — детский сад № 69, д. Заворово, уч. 2 (к ДК «Заря») (с рем. Тротуара) — ДК Заря, Заворовская средняя общеобразовательная школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.