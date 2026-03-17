В Раменском округе откроют переход под МЦД-3 в мае

Подземный пешеходный переход в районе платформы Быково в Раменском округе Подмосковья планируют открыть в мае 2026 года. Строительная готовность объекта составляет 92%, инспекторы провели профилактический визит на площадку, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Переход строят под железнодорожными путями МЦД-3 между станциями Быково и Удельная. Он соединит Южный проспект и улицу Интернациональную и обеспечит безопасный проход через пути Московских центральных диаметров.

Протяженность объекта составляет 140 метров, длина тоннельной части — около 50 метров. Сейчас рабочие монтируют внутренние инженерные системы в павильонах, прокладывают наружные водоотводные сети и завершают благоустройство прилегающей территории.

Переход оборудуют с учетом потребностей маломобильных групп населения. Его строительство входит в проект развития МЦД-3. Ранее в рамках нацпроекта здесь возвели путепровод длиной 1,2 км, что позволило сократить время в пути более чем для 40 тыс. жителей с часа до 10 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.