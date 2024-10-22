В Раменском округе объявлен аукцион на содержание дорог и тротуаров

Объявлен электронный аукцион на содержание автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Раменского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета Раменского городского округа», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на содержание автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Раменского городского округа. Подрядчик обязуется до конца 2024 года выполнить работы по содержанию автомобильных дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.