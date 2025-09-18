В Раменском округе к концу сентября уложат почти 16 тыс кв м дорожного покрытия

В Раменском муниципальном округе по народной программе «Единой России» к концу сентября завершат капитальный ремонт дорог на двух улицах, заменено будет 15,88 тыс. кв. м покрытия. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Как отметил глава округа Эдуард Малышев, улицы Красноармейская и Профсоюзная в Раменском стали ключевыми объектами капитального ремонта в этом году.

«Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги на улице Красноармейской составляет 1,305 км, общая площадь укладываемого покрытия — 9 800 кв. м. На улице Профсоюзной ведется замена старой железобетонной плитки на асфальтобетонное покрытие на участке дороги протяженностью 0,514 км и площадью 6 080 кв. м. Все работы планируется завершить до конца сентября», — пояснил секретарь местного отделения партии Эдуард Малышев.

Кроме того, в селе Речицы округа по наказам граждан ремонтируют проблемный участок на улице Садовой, где после дождей и паводка проезд был практически невозможен. Сейчас на участке дороги протяженностью 925 м производится обустройство щебеночного покрытия общей площадью 3 565 кв. м.

В нынешнем году по Народной программе «Единой России» в округе отремонтировали более 14 тысяч квадратных километров дорожного покрытия. В частности, в порядок привели участки дорог в Спас-Михнево, Заболотье и Быково. Кроме того, была построена новая дорога в деревне Головино и подъездная к СНТ «Якорь».

Всего в план на 2025 году по программе «Единой России» в Раменском муниципальном округе вошло 85 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе 79 участков дорог общей протяженностью 54,71 км и площадью более 270 тыс. кв. м.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.