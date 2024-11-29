В районе Дорогомилово обеспечили свободный проезд и проход вокруг жилого дома

Госинспекция по недвижимости Москвы в ЗАО помогла местным жителям освободить жилой дом от самостроя и восстановила беспрепятственное передвижение по придомовой территории. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Благодаря обеспечению порядки и законности в земельно-имущественной сфере со стороны инспекции, в столичном районе Дорогомилово демонтировали незаконное сооружение, доставлявшее неудобства жителям.

«Жители сообщили в Госинспекцию по недвижимости, что самострой перекрывал сквозной проезд и затруднял проход вокруг жилого дома. Инспекторы зафиксировали у многоквартирного дома на уровне первого этажа незаконное строение — навес с пристройкой. Они были возведены на придомовой территории без разрешений и согласований», — сказал Бобров.

Он уточнил, что сотрудники ведомства приняли оперативные меры. Они разобрали незаконное строение, обеспечив тем самым свободный доступ.

По словам главы инспекции, пресекать самострой помогают сами жители. Они обращаются за помощью в инспекцию в случае ущемления своих прав или обнаружения нарушений. Благодаря тесному взаимодействию с жителями общегородская территория освобождается от самостроя, а у жителей повышается доверие к органам контроля.

«Сегодня у жителей столицы востребованы чат-боты „Свободный доступ“ и „Самострой.net“ — удобные сервисы в мессенджере Telegram, которые позволяют быстро и легко обратить внимание органов власти на возможные нарушения при использовании земель. Благодаря этому специалисты могут оперативно устранить нарушения. Так мы объединяем усилия и вместе создаем комфортную и безопасную городскую среду», — добавил Бобров.

Он уточнил, что таким образом объединяются усилия, а также создается безопасная и комфортная городская среда.