В округе Пушкинский продолжается благоустройство дорог и улиц

В городском округе Пушкинский в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится благоустройство дорог и улиц. Первые работы по ремонту асфальтового покрытия успешно завершены, обновленные дорожки уже оценили жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ивантеевке работы проведены по адресам: ул. Оранжерейная, д. 14, ул. Бочарова, д. 16, 17. Также ремонт был проведен в пос. Правдинский на улице Студенческая, д. 3, 5 и в Пушкино на 3-й Акуловском проеде, д. 7, 9.

Проведены работы и по обустройству пешеходных коммуникаций по следующим адресам: с. Тарасовка, по Центральному проезду (от проезда до ворот Д/С «Колосок»), с. Тарасовка, от дома 53 по ул. Центральной до проезда, пос. Правдинский, от ул. 1-й Проектной до дома 16 по 2-й Проектной, г. Красноармейск, мкр Северный, от дома 26 до дома 31 (вдоль Гимназии № 6 в сторону отделения почты).

«Теперь внучка точно научится кататься на велосипеде. Очень качественно сделан асфальт. Гладкая поверхность, для автомобилистов разметка есть, теперь машины аккуратно ставить будут», — поделилась жительница Пушкинского Марина Сироткина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал глава региона.