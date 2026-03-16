В Пушкинском округе готовность реконструкции М-8 достигла 50%

Готовность реконструкции участка трассы М-8 «Холмогоры» с 35-го по 47-й км в Пушкинском округе достигла 50%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и предусматривают расширение дороги и строительство новых объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реконструкция проходит в несколько этапов. На участке с 35-го по 40-й км работы начались в марте 2024 года. Здесь уже построены четыре дополнительные полосы, открыто движение по новому мосту через реку Скалбу в составе развязки у села Братовщина и поселка Зеленый городок. Специалисты монтируют канализационную насосную станцию, устраивают фундаменты шумозащитных экранов и продолжают обустройство дороги.

На отрезке с 43-го по 47-й км, от деревни Кощейково до пересечения с ЦКАД, реконструкция стартовала в ноябре 2024 года. Для движения открыт обновленный путепровод на пересечении Ярославского шоссе и трассы А-107. Его модернизация позволила повысить грузоподъемность и пропускную способность, а также увеличить габарит для организации восьми полос движения.

Участок с 40-го по 43-й км обеспечивает подъезд к деревне Кощейково, поселку Лесной и населенным пунктам у станции Зеленоградская. На 42-м км строят двухуровневую развязку с путепроводом длиной 206 м, подпорные стены протяженностью более 1,5 км и подземный пешеходный переход. В районе Кощейково уже организован временный объезд, в ближайшее время начнется монтаж балок пролетного строения. До конца года здесь планируют открыть движение по новому дублеру.

Работы на всех этапах ведутся без перекрытия движения за счет временных дорог. Завершить реконструкцию участка с 35-го по 47-й км планируется в 2028 году. После этого основное направление трассы расширят до восьми — десяти полос, что позволит перераспределить транспортные потоки и снизить риск заторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по расширению Ярославского шоссе. Глава региона подчеркнул, что позитивные изменения почувствует огромное количество людей, которые ездят по этой дороге.

«Всего мы реконструировали 12 км Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», — заявил Воробьев.