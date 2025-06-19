В Пушкинском активно благоустраивают народные тропы

сегодня в 19:59

В этом году в Пушкинском городском округе планируется создать десять новых удобных маршрутов для жителей. Четыре из них уже готовы, работы кипят еще на шести участках, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новые тропинки появятся как в Пушкино, так и в Красноармейске. В Красноармейске они соединят школу № 3 с разными частями города, а также обеспечат удобный проход от улицы Краснофлотской к магазину.

В Пушкино новые пешеходные дорожки свяжут улицы 3-я и 2-я Серебрянские, дома в микрорайоне Серебрянка и Дом художника с микрорайоном Дзержинец.

Кроме того, будут обустроены два участка, ведущие от дворов на Ярославском шоссе к Дворцу спорта «Пушкино».

Еще одна тропа пройдет от улицы Льва Толстого через сквер к проезду Пришвина.

За пределами города, в Городском округе Пушкинский, появится удобная пешеходная тропа от железнодорожной платформы «43 км» до деревни Нагорное.

Работы выполняются в рамках реализации региональной программы «Народные тропы», которая направлена на благоустройство востребованных жителями маршрутов. Её цель — улучшить передвижение в зонах с высоким пешеходным трафиком и сократить расстояние до социально значимых объектов.

Стихийные «народные тропы», протоптанные жителями, превращаются в удобные, благоустроенные пешеходные дорожки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.