В Пушкино проверили состояние пассажирского транспорта

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20 мая на автостанции г. Пушкино проверяли техническое состояние транспортных средств, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рейде приняли участие сотрудники отдела технадзора Госавтоинспекции МУ МВД России «Пушкинское» и территориального отдела № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса МО.

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте с 15 мая по инициативе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области созданы специальные мобильные группы.

Они проверяют готовность к эксплуатации автобусов в летний период: работоспособность систем кондиционирования, возможность открывания окон, люков, использование аварийных выходов, санитарное состояние.

В целом, состояние подвижного состава округа, выполняющего перевозки, признано удовлетворительным. По выявленным нарушениям составлен акт, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.