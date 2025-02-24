В Пушкине выявили нарушителей в общественном транспорте

В Пушкине прошел профилактический рейд, нацеленный на выявление нарушителей, которые ездят без билета в общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации округа.

Представители административно-пассажирской инспекции Северного межмуниципального управления вместе с представителями администрации городского округа Пушкинский провели разъяснительные беседы с пассажирами и напомнили об ответственности за неуплату проезда.

Во время мероприятия пассажирам раздавали памятки, в которых объясняется, как действовать, если водитель просит оплатить проезд наличными или переводом, что зачастую вызывает у пассажиров вопросы и недоумение.

«Только когда напомнили об ответственности, я понял, насколько это серьезно. Честно говоря, раньше не задумывался об этом, но теперь буду внимательнее следить за оплатой проезда», — поделился один из пассажиров, студент Игорь Марин.

Акция не только помогла в борьбе с нарушителями, но и стала важной частью просвещения пассажиров о правильных действиях в спорных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.