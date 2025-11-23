В пределах 2 млн рублей россияне могут купить машины Lada, Москвич и Evolute

Среди новых машин, создаваемых в РФ по стоимости от одного до двух млн рублей, россияне могут купить ряд моделей Lada, Solaris, Evolute, Tenet и «Москвич». Об этом РИА Новости рассказали эксперты дилеров «Рольф» и «Авилон».

В «Авилоне» отметили, что в этом ценовом сегменте можно купить разные комплектации всех семейств Lada, кроме Aura. Еще в этом промежутке можно приобрести «Москвич 6» за сумму от 1,95 млн рублей, кроссовер «Москвич 3» за 1,4 млн рублей.

Также за указанную цену в РФ можно приобрести электрический седан Evolute i-Pro (от полутора млн рублей) или хэтчбэк Solaris KRX (1,8 млн рублей).

В «Рольфе» рассказали, что за один-два млн рублей жители РФ могут рассмотрели две модели российской марки Tenet. Речь идет о T4 (от 1,47 млн рублей) и T7 (от 1,78 млн рублей). Из зарубежных машин, которые собирают в России, за полтора млн рублей продается Haval M6.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.