В преддверии нового учебного года МЖД проводит акцию «Безопасный транспорт»

С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники столичной магистрали в августе проводят акцию «Безопасный транспорт». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В этот период железнодорожник проводят усиленную информационно-разъяснительную работу во всех регионах дороги. Профилактические мероприятия организовываются в школах на базе летних лагерей в учреждениях, а также детских садах. Особое внимание уделяется тем учреждениям, которые находятся вблизи стальной магистрали.

В ходе профилактических мероприятий используются интерактивные формы, видеоролики, буклеты. Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проводят рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, железнодорожники дополнительно обследуют места, где в этом году произошло травмирование граждан. В частности, особое внимание уделяется наличию проломов в ограждениях, преграждающих путь в зону движения поездов, самодельных приспособлений на торцах пассажирских платформ, содержанию и состоянию пешеходных переходов.

С начала 2024 года на Московской железной дороге количество случаев травмирования граждан снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Московской области в зоне ответственности МЖД произошло на 8,5% случаев меньше чем за аналогичный период 2023 года.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.