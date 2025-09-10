В поселке Воскресенска провели ямочный ремонт дорог

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно проводят ямочный ремонт в Воскресенске. Недавно они устранили повреждения в поселке Фосфоритный на дорогах по улицам Садовой, Воинской Славы и Рудниковской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие быстро заделали ямы, которые создавали неудобства для водителей. Ямочный ремонт — это оперативный, экономичный и простой способ устранения мелких повреждений дорожного покрытия. В планах — дальнейшее обновление дорожной инфраструктуры с учетом пожеланий жителей. Специалисты учреждения постоянно проводят мониторинг состояния дорог, чтобы своевременно выявлять и устранять любые возникающие проблемы.

Кроме того, сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно поддерживают порядок в Воскресенске: убирают мусор, косят траву, ремонтируют детские площадки и автобусные остановки, а также обновляют дорожную разметку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.