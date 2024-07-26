В поселке Развилка Ленинского округа отремонтировали дорогу

В Ленинском городском округе продолжается сезон дорожных работ. На днях завершили ремонт дороги протяженностью порядка 750 метров на улице Вишневой в поселке Развилка. Всего в плане на этот год — сделать 25 участков муниципальных и региональных автодорог. Об этом рассказали в пресс-службе главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Улица Вишневая не только служит проездом к многоквартирным домам ЖК «Римский» и СНТ, но и станет самой доступной дорогой к новой общеобразовательной школе на 1 350 мест, завершение строительства которой запланировано на начало 2025 года. Здесь мы обновили асфальтобетонное покрытие и частично проложили новые тротуары», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Глава посетил поселок Развилка и лично проверил качество выполненных работ. Уточняется, что за ремонт данного объекта проголосовали жители на портале «Добродел». Дорогу привели в порядок за короткий срок — менее месяца.

Ранее Станислав Каторов объявил о начале ремонта участка Володарского шоссе от Молодежного бульвара до улицы Революционной с 1 августа. Позже стало известно, что работы стартовали раньше срока, и подрядчик уже вышел на объект. Завершится ремонт до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.