В поселке Андреевка Солнечногорска реконструируют пересечение двух улиц

В подмосковном поселке Андреевка округа Солнечногорск проведут реконструкцию пересечения ул. Жилинской и ул. Староандреевской. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В настоящий момент завершены конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Приступить к проектным работам планируется в IV квартале 2024 года, а завершить проектирование — во II квартале 2025 года. После проектирования подрядчик приступит к строительно-монтажным работам, выполнить которые планируется во II квартале 2026 года.

В рамках реконструкции будут проведены работы по переустройству и спрямлению участков ул. Староандреевской, которые примыкают к ул. Жилинской. Также планируется обустроить пешеходные зоны. Окончательные параметры реконструируемого участка будут определены в процессе проектирования.

Реконструкция позволит упорядочить транспортные потоки в д. Голубое и п. Андреевка, где проживают порядка 30 тыс. жителей, а также обеспечит безопасный и комфортный проезд в сторону Пятницкого шоссе и в г. Зеленоград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.