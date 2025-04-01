В поселках Люберец продолжают строить новые надземные пешеходные переходы

В поселке Малаховка городского округа Люберцы продолжаются работы по строительству разноуровневого надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути, он соединит улицу 1-я Первомайская и Новый проспект, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Надземный переход будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. В настоящий момент полностью смонтирована металлоконструкция пролетного строения, ведется монтаж металлоконструкций павильона и смотровых ходов на пролетном строении», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Он добавил, что по информации, полученной от Дирекции дорожного строительства Московской области, завершить строительство пешеходного перехода планируется в III квартале текущего года.

«В районе дома № 10 по ул. КСЗ в поселке Красково продолжается строительство надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе. В настоящее время на северной башне завершены работы по переключению хозбытовой канализации Д-250. На южной башне подрядчик начинает завозить металл для сборки павильонов, запланирован монтаж двух балок», — уточнил Игнатов.

Переход обеспечит безопасный подход к школе-новостройке в поселке Красково, доступ к расположенным рядом социальным объектам. Планируемый срок сдачи объекта — IV квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.