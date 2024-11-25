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В пос Загорянский Щелкова перекроют ул Тургенева с 15:00 понедельника

Жителей городского округа Щелково предупредили, что в понедельник с 15:00 будет перекрыта дорога на улице Тургенева. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят планировать свой маршрут заранее, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уважаемые жители городского округа Щелково! С 15:00 25 ноября будет перекрыта дорога для проведения капитального ремонта по адресу: г. о. Щелково, дачный поселок Загорянский, улица Тургенева», — отмечается в сообщении.

Альтернативный проезд на улицы Тургенева, Парковая и Клубничная через поселок Образцово, улицу Бурково-Рыбхоз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.