В пос Люберец установили запрещающие дорожные знаки: остановку и стоянку

На улице Текстильщиков в поселке Октябрьский Люберец по просьбе жителей установили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по установке проверил заместитель главы округа Александр Сорокин. Он в рамках обхода с подрядной организацией и активными жителями обсудил вопросы, связанные с содержанием автомобильных дорог, а также проверил качество выполнения работ по ремонту тротуара по адресу: ул. Ленина, дом № 19 и обустройству пешеходной дорожки по адресу: мкр. Западный, дом № 4. Работы были проведены по инициативе жителей поселка.

«Кроме того, в рамках обхода произвели осмотр установки дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» вблизи дома № 4 Б на улице Текстильщиков. На предыдущих встречах жители просили установить дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на проезжей части. В настоящее время ведутся работы по установке дорожных знаков», — отметил Сорокин.

Он пояснил, что также в текущем году запланированы работы по обустройству пешеходной дорожки вдоль проезда от дома № 1 на улице Спортивная до дома № 4 на улице Текстильщиков, для повышения комфорта и безопасности пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.