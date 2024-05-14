В поселке Калинина Люберец установили дорожные знаки, запрещающие остановку

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По многочисленным обращениям жителей на центральном проезде поселка Калинина в городском округе Люберцы во вторник установили запрещающие остановку дорожные знаки, через 20 дней начнется эвакуация автомобилей нарушителей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В данном районе фиксировалась хаотичная парковка транспортных средств, был затруднен проезд в ночное время.

В соответствии с утвержденным решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы во вторник установлены дорожные знаки 3.27 и 8.24, запрещающие остановку транспортных средств на проезжей части автомобильной дороги.

По истечению 20 дней начнется эвакуация транспортных средств, нарушающих правила парковки под запрещающими знаками.

Автовладельцев просят учесть это при выборе места для парковки транспортного средства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.