В поездах ЦППК пассажиры Подмосковья забыли 285 разных вещей за лето

Блендер в июне, набор елочных игрушек в июле и готовый обед в августе — эти и другие вещи забывали пассажиры ЦППК в поездах минувшим летом. Всего за три месяца сотрудники ЦППК обнаружили в вагонах 286 различных предметов, часть из них уже вернули владельцам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Чаще всего пассажиры забывали свои вещи в августе — на последний месяц лета пришлось 112 таких случаев; в июне и июле оставили 98 и 76 различных предметов соответственно, от пакетов и сумок до бытовой и компьютерной техники.

Часть этих вещей помогли оперативно вернуть сами сотрудники ЦППК. Так, в августе к технологу Наталье Поповой обратился пассажир, оставивший в поезде заряжающийся телефон. Наталья позвонила со своего мобильного на забытый — трубку взял один из пассажиров, который по ее просьбе и передал телефон работникам подразделения транспортной безопасности. Когда состав уже следовал обратно, владелец успешно вернул свой гаджет.

А ранее, в июне, свой электронный гаджет оставил в вагоне фирменного экспресса до Голутвина другой пассажир, и билетный кассир Елена Дианова связалась с владельцем по номеру на визитке, оставленной в чехле для устройства.

Если сразу обнаружить потерю или вернуть забытую вещь не удалось, необходимо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на одной из конечных станций. На маршрутах МЦД можно заявить о потере в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или создать обращение в приложении «Метро Москвы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.