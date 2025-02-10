В Подольске завершили капремонт железнодорожной станции Гривно

В Подольске завершили капитальный ремонт железнодорожной станции Гривно, которая находится в микрорайоне Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе работ специалисты ЦППК заменили более 300 плит перекрытия, порядка 600 фундаментных блоков, 2,3 тысячи квадратных метров брусчатки, сделали линию безопасности и уложили тактильные блоки.

Станцию оборудовали современным светодиодным освещением. Также установили лавочки и урны, уложили нескользящее покрытие в турникетном павильоне, указатели пути и направлений движения пассажиров. Чтобы пассажирам было комфортно ждать поезд, на платформе установили навесы, защищающие от осадков.

Работы на береговой платформе завершили в декабре 2024 года, а на островной — в начале февраля.

Обновление необходимо для приведения остановочного пункта к единому стандарту с другими станциями.

В 2024 году со станции Гривно в Подольске отправились более 1,9 млн пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.