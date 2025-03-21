В Подольске запустят три троллейбуса с автономным ходом между мкр Кутузово и Южный

В Подольске закупят три троллейбуса с автономным ходом и направят на маршруты № 4 и 6, чтобы охватить ЖК «Бородино», а также связать микрорайоны Кутузово и Южный со станцией МЦД-2 «Подольск». Развитие троллейбусного движения и ряд других вопросов обсудили на транспортном часе в администрации Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наш округ продолжает расти, и важно обеспечить подольчан удобным доступом к местам работы, учебы, важным объектам. В планах — разработка новых маршрутов и расширение транспортной инфраструктуры. Уже начали подготовку закупки трех троллейбусов с автономным ходом. Скорректируем маршруты № 4 и 6, чтобы охватить ЖК «Бородино», а также связать его и микрорайоны Кутузово и Южный со станцией МЦД-2 Подольск. Для этого потребуется внести изменения в дорожную сеть, в том числе расширить улицу Сосновую», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

С приходом весны обострилась проблема зацепинга на троллейбусах. Чтобы предотвратить несчастные случаи, власти округа обратились в ГИБДД с просьбой усилить патрулирование в районах, где часто фиксируют такие нарушения. Также решили провести профилактические беседы в школах, это поможет повлиять на детей.

Особое внимание уделили работе МАП № 5 г. Подольска, особенно автобусным маршрутам № 21 и 65. Беспокойство вызывает ситуация в Дубровицах. Жители жалуются, что автобус не приходит вовремя. Перевозчик уже вышел на связь с местными старостами, и вскоре состоится встреча с активом жителей для обсуждения ситуации.

Не обошли стороной и кадровую проблему. В транспортной сфере ощущается нехватка водителей. Для привлечения новых специалистов администрация округа предложила бесплатное проживание в общежитии для иногородних.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.