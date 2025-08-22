В Подольске запустят 3 новых троллейбуса

С 1 сентября на дороги Подольска выйдут три новых троллейбуса. Это современные машины, которые способны проезжать без контактной сети до 20 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В салонах установлен полный набор для комфорта и безопасности: кондиционер, отдельная система охлаждения для водителя, ГЛОНАСС, видеонаблюдение, бесконтактная оплата, речевой информатор и электронные табло.

Власти округа тщательно готовились к запуску. Троллейбусы прошли обкатку, техосмотр, получили все страховки. В настоящее время идет предэксплуатационная подготовка, закрепленные за машинами сотрудники проходят стажировку.

Этой зимой в округе планируют открыть новый маршрут от станции МЦД-2 Подольск («Стройиндустрия») через Кутузово и ЖК «Бородино». Протяженность линии составляет более 10 км, запуск намечен на 1 декабря. В 2026 году могут дооборудовать маршрут контактной сетью, это повысит надежность и сделает расписание более устойчивым.

«Последовательно делаем транспорт в Подольске быстрее, удобнее и экологичнее. Спасибо команде „Подольского троллейбуса“ и всем партнерам за работу. Впереди много новых проектов, и мы обязательно их реализуем», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.