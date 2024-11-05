В Подольске за ночь обработали более 150 км дорог и 250 общественных территорий

В Подольске продолжают устранять последствия снегопада. На муниципальных дорогах и общественных территориях работают 112 человек и 73 единицы техники. За ночь обработано более 150 километров дорог и более 250 общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочие убирают снег на дорогах, тротуарах, пешеходных зонах, обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными материалами. Также очищают тротуары, парковки, проезды и остановочные павильоны муниципалитета. Особое внимание уделяют социальным объектам.

Оставить заявку по вопросам уборки снега во дворах можно по телефону горячей линии: 8 (495) 663-99-99, либо по номерам телефонов управляющих организаций.

Пешеходов и водителей попросили быть внимательными на дорогах.

Всего в городском округе Подольск 548 дворовых и 390 общественных пространств, а общая протяженность автомобильных дорог составляет более 557 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.