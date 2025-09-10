В Подольске за лето заасфальтировали 24 народные тропинки

Почти 1,5 километра новых дорожек появилось в Подольске за лето. По программег убернатора региона Андрея Воробьева «Пешком» благоустроили натоптанные тропинки по 24 адресам, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Асфальт уложили на улице Ленинградская, 12б; от улицы Кирова, 78, до Октябрьского проспекта, 3а; улица Парковая, 57в; Октябрьский проспект, 1; улица 43-й Армии, 7; улица Свердлова, 11; улица Свердлова, 5а; улица Большая Серпуховская, подход к остановке от «Автоколонна № 1127»; улица Индустриальная, 12а; улица 50 лет ВЛКСМ, 4, участок 1; улица 50 лет ВЛКСМ, д. 4, участок 2; улица Тепличная, 4.

Также покрытие сделали на улице Багратиона, 16а, участок 1; улице Багратиона, 16а, участок 2; улице Сосновая, у дома 8;

от улицы Ленина, 26, до улицы Рожкова; на Октябрьском проспекте, 23а, участок 1; улице Юбилейная, 36, до парковки; улице Юбилейная, 30а; на Пахринском проезде, 8, 10, участок 1; на Пахринском проезде, 8, 10, участок 2; улице Юбилейная, 36, до остановки «Юбилейная площадь»; на Красногвардейском бульваре, 5а; в микрорайоне Климовск, от улицы Циолковского к дому 3, по улице Первомайской, участок 2.

«До конца сентября сделаем еще четыре новых тротуара: в микрорайонах Высотном и Климовске, а также на Ленинградской улице. Уже формируем список локаций на 2026 год», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Предложения от жителей округа по асфальтированию дорожек рядом с домом принимают по заявкам в комитете по благоустройству и дорожному хозяйству. Телефон: +7 (49-67) 63-39-60.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.