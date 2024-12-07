сегодня в 17:29

В Подольске в уборке дорог от снега задействовали более 70 единиц техники

Коммунальные службы Подольска находятся в режиме повышенной готовности из-за выпавшего ночью снега. В уборке улично-дорожной сети задействовано 154 человека и 73 единицы техники, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во дворы вышли более 200 сотрудников управляющих организаций. Ведется расчистка дорог, проездов, пешеходных зон, обработка их противогололедным материалом.

"Сейчас погода дала небольшую передышку. Но синоптики предупреждают, что осадки возобновятся и могут продлиться до завтрашнего дня. Профильные специалисты будут вести дежурство в круглосуточном режиме. Прошу быть внимательнее пешеходов и водителей. Возможно ухудшение видимости, гололёд, снежный накат", - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он напомнил, что заявку на уборку снега можно оставить по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99 либо по номерам телефонов своих управляющих организаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.