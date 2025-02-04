В Подольске устранили около 1,3 тыс дефектов покрытия дорог в январе

В Подольске в течение января устранили порядка 1 300 ям общей площадью более 2 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе работ в зимний период применяют две основные технологии ямочного ремонта и заделывают ямы холодным или литым асфальтом. Работники оперативно выходят на проблемные участки и используют технологии, которые помогают быстро устранить ямы.

Поверхность тщательно подготавливаются, делается контурная обрезка дорожного полотна. Холодный асфальт разбивается вручную и укладывается по ямам. Затем асфальт прогревают газовой горелкой, это позволяет обеспечить максимальное сцепление нового асфальта с основанием. На следующем этапе проливают яму битумом, что гарантирует сухость основания и лучшую сцепку.

Литой асфальт заказывается напрямую с асфальтобетонного завода и заливается с помощью специализированной техники непосредственно в ямы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.