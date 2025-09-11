В Подольске устранили более 11 тысяч ям с начала 2025 года

В Подольске с января устранили более 11 000 ям на дорогах. Это на 46% больше, чем за тот же период в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Темпы по выполнению работ по ямочному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения выросли благодаря увеличению количества бригад и техники.

Специалисты оперативно выявляют дефекты дорожного полотна и устраняют их в регламентированные сроки. Работы проводятся ежедневно. Ремонт выполняется на основании еженедельного инспектирования улично-дорожной сети и по заявкам жителей.

В холодное время года применяют две основные технологии ямочного ремонта: холодным и литым асфальтом. Работники оперативно выходили на проблемные участки и использовали технологии, которые помогают быстро устранить ямы. Ямы тщательно подготавливали для закладки асфальтом, делали контурную обрезку дорожного полотна. Прогревали газовой горелкой, чтобы обеспечить максимальное сцепление нового асфальта с основанием, особенно учитывая погодные условия.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.