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В Подольске стартовал ремонт двух дорог

В Подольске стартовал ремонт дорог на улице Матросской и в деревне Северово. На улице Матросской рабочие уже сняли старый асфальт и скоро начнут укладывать новое покрытие. Площадь ремонта составит более 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Параллельно начались работы на дороге в деревню Северово. Там планируют обновить участок длиной более 1,5 километров.

Всего в Подольске в этом году отремонтируют 11 региональных дорожных участков общей протяженностью около 14 километров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

При выборе дорог для ремонта особое внимание уделяют маршрутам, которые ведут к важным социальным объектам: школам, больницам, спортивным комплексам и другим учреждениям.

Ранее более 3,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна обновили на улице Карла Маркса. Участок протяженностью 300 метров проходит возле дошкольного отделения лицея № 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.