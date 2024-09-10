В Подольске провели рейд по предупреждению случаев травматизма на железной дороге

В Подольске продолжаются профилактические рейды на железнодорожных станциях. В ходе рейда жителям округа раздали порядка 50 информационных листовок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Недавно усилили контроль на железнодорожной платформе Кутузовская. В рейде приняли участие сотрудники администрации муниципалитета, представители линейного отдела полиции и «Волонтеры Подмосковья».

В этом году в Подольске происшествия на железной дороге зафиксированы на станциях МЦД-2 Силикатная и Подольск, платформе Весенняя. Чаще всего трагедии происходят из-за несанкционированного прохода через железнодорожные пути в необорудованном месте. Пытаясь сэкономить пять минут, люди пользуются опасными тропами.

В округе зафиксировали 12 таких маршрутов, некоторые уже ликвидировали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.