В Подольске проведут капремонт дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта»

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в городском округе Подольске капитально ремонтируют региональную дорогу «Дубровицы — б/о «Мечта» протяженностью 4,4 км, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Сейчас дорожники разбирают существующее асфальтобетонное покрытие, планируют откосы, устраивают котлован и монтируют оголовки для устройства водопропускных труб. Полностью завершить работы планируется весной 2025 года.

В результате капремонта здесь появится новая двухполосная дорога с обустроенными линией наружного освещения и тротуаром для комфортного передвижения пешеходов. Больше 6 тысяч автомобилистов смогут комфортно и безопасно ездить по дороге до знаковой достопримечательности — усадьбы Дубровицы, других населенных пунктов и Новой Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.