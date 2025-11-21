В Подольске построили безопасный съезд с А-107 для автомобилистов

Новый участок дороги, который ведет к логопарку «Валищево» в городском округе Подольск построили в Подмосковье. Речь о съезде с Московского малого кольца. Объект дорожной инфраструктуры построен для сотрудников складских комплексов, расположенных на территории логистического парка, а также в ответ на запрос бизнеса, который размещает на площадке свои мощности. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Примыкание построили всего за полгода. Протяженность участка — 620 метров. Главгосстройнадзор Московской области провел проверку объекта и выдал заключение о соответствии проектной документации.

Теперь порядка тысячи автомобилистов ежедневно смогут воспользоваться съездом, не создавая аварийную ситуацию на трассе. В рамках строительства примыкания проведено устройство выделенной полосы, установлено освещение на протяжении всего участка дороги, дорожные знаки.

На территории «Валищево» уже открыт распределительный центр розничной сети «Чижик», где создано более 300 рабочих мест. В настоящее время под надзором Главгосстройнадзора возводят еще два склада для потенциальных арендаторов.

Строительство примыкания не только улучшит транспортную доступность логопарка на юге Подмосковья, но и повысит безопасность движения по А-107.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья. Например, 16 первых километров трассы ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Дороги очень долгожданны. И Пироговка, и две концессии, которые мы реализуем на территории Мытищ, и ЮЛА протяженностью 46 километров», — сказал губернатор.