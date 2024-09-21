В Подольске по наказам жителей начали делать остановку у больницы

Председатель совета депутатов Подольска Алексей Никулин вместе с депутатом Московской областной думы Павлом Максимовичем неоднократно получали наказы от жителей сделать остановку возле ОСП 3 Подольской областной клинической больницы на улице Володи Дубинина в микрорайоне Шепчинки. Жителям неудобно было добираться туда, потому что автобусы останавливались далеко от входа в лечебное учреждение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Наказы избирателей включили в народную программу партии «Единая Россия». Недавно Автодор начал работы по установке новой автобусной остановки напротив подразделения ПОКБ на улице Володи Дубинина. Теперь жителям будет намного удобнее. Особенно важна транспортная доступность для пожилых и маломобильных граждан.

«Вместе с жителями решаем, что нужно сделать, чтобы город стал лучше, удобнее и комфортнее для всех его жителей. Благоустройство, возведение новых социальных объектов и преображение общественных пространств доступно благодаря программам партии „Единая Россия“ и нашему желанию созидать», — сказал Никулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.