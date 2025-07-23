В Подольске отремонтируют 350 дорожных знаков в этом году

В Подольске более 350 дорожных знаков заменят и восстановят до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядные организации, обслуживающие автомобильные дороги в муниципалитете, уже обновили более 260 поврежденных знаков, а также установили отсутствующие.

Работы провели на Революционном проспекте, улицах Курской, Вокзальной, Товарной, Железнодорожной, Юбилейной, в Больничном проезде. Знаки восстановили и в сельских населенных пунктах, в том числе в деревнях Северово, Яковлево, селах Сынково и Покров, поселке Сельхозтехника.

Работы проводили в случае коррозии опорных стоек, появления вандальных надписей, естественного износа, установки знаков на основании решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что дорожную инфраструктуру на локациях совершенствуют с учетом мнения и предложений жителей. В округе все желающие могут подать свои предложения на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.

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