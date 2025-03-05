В Подольске отремонтируют 26 муниципальных дорог в апреле

В Подольске ремонт 26 муниципальных дорог начнут в апреле, при этом будут использовать новые асфальтобетонные смеси с увеличенным сроком службы и оптимизируют сам процесс укладки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выполнить план, который у нас довольно масштабный, должны не позже середины лета. На муниципальной сети проведем текущий ремонт на 18 участках. Еще восемь дорог обновим капитально, большинство из них ведут к участкам для многодетных семей. Сейчас по факту это грунтовки, которые мы приведем в порядок, чтобы люди могли обустраиваться на новых местах с комфортом», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На региональной сети в этом году обновят почти 14 километров дорог. Одним из самых крупных и заметных проектов стала реконструкция дороги Дубровицы — б/о «Мечта» протяженностью почти два километра.

При оценке исполнения работ власти округа ставят в приоритет качество. С этого года обязательным условием ремонта является использование новых асфальтобетонных смесей. Они обладают более плотной структурой, что увеличивает срок службы покрытия. Также минимизируют промежуток между фрезерованием старого слоя и укладкой нового асфальта, он не должен превышать трех дней. Это поможет избежать разрушения основания и обеспечит надежное сцепление.

Дополнительно усилят контроль за дорожной разметкой, которая должна наноситься оперативно с использованием износостойких материалов, обеспечивающих хорошую видимость в любое время суток. Это касается не только обновленных участков, но и всех дорог округа.

Мониторинг сроков и этапов работ будет вестись не только по контрактным обязательствам, но и по фактическому исполнению. Это позволит оперативно реагировать на возможные задержки и корректировать процессы, чтобы все мероприятия были выполнены качественно и в срок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.