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В Подольске отремонтировали мост через реку Пахру

В Подольске по просьбе жителей капитально отремонтировали мост через реку Пахру рядом с поселком санатория «Родина», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация смонтировали новые и восстановили имеющиеся опорные части пролетных строений, отремонтировали консоли тротуара.

Обновила деформационный шов, выполнила гидроизоляцию, установила переходные плиты и конусы, заменила перильное и металлическое барьерное ограждение.

До конца недели планируют завершить благоустройство территории вокруг.

На время работ организовали реверсивное движение, чтобы не доставлять неудобств подольчанам перекрытием сооружения.

«Продолжаем восстановление и другого важного объекта вблизи деревни Кутьино по поручению главы региона Андрея Воробьева. Планируем, что новый надежный мост будет готов уже к концу текущего года», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.