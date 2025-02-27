В Подольске обновят почти 23 км дорог местного значения

В Подольске в текущем году обновят почти 23 километра дорог местного значения по 18 адресам. В список текущего ремонта вошли улицы Чехова, Физкультурная, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ, Карла Маркса, Большая Ивановская, Курская, Багратиона, Циолковского, Юбилейная, Шамотная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также Кольцевая микрорайона Климовск, Садовая микрорайона Львовский, Революционный проспект и Цементный проезд. На улицах Трудовой, Большой Зеленовской, проспекте 50 лет Октября в Климовске обновят покрытие, в том числе на тротуарах.

Еще на пяти локациях проведут капитальные работы, четыре из них ведут к участкам для многодетных семей. Ещё одна расположена в микрорайоне Львовском от улицы Восточной до СНТ «Ротор».

Также ремонт запланирован на 8 участках региональных дорог. В том числе на участке трассы М-2 «Крым», улице Матросская, улице Маштакова, улице Колхозная, в микрорайоне Климовск, на Октябрьском проезде. В план ремонта вошли улица Рожкова в микрорайоне Климовск, участок трассы ММК — Александровка — Лопаткино, 2,5 км трассы Подольск — Северово.

«Отдельное внимание уделим автомобильной дороге Дубровицы — б/о «Мечта». Проконтролируем качество и сроки выполнения работ подрядчиками. Важно завершить весь запланированный объем в течение благоустроительного сезона», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.