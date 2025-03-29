В Подольске обновят более 20 дорог в центре и микрорайонах

В Подольске в текущем году обновят полотно 23 дорог в центре и микрорайонах округа и сделают удобным подъезд к микрорайону Восточный. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Особое внимание дорожной инфраструктуре. В 2024 году отремонтировали 26 дорог, включая труднодоступные участки в частном секторе, где ранее не было даже подъездов. В 2025 году обновим еще 23 дороги — в том числе Цементный проезд, улицы Ватутина, Карла Маркса, 50 лет Октября и другие. Приведем в порядок подъезд к микрорайону Восточный, где проживает более 15 тысяч человек», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В округе обновят 11 дорог областного значения. По просьбам жителей в план включили улицу Матросскую, по которой проходят 58 маршрутов общественного транспорта. Главный проект по реконструкции дороги «Дубровицы — база отдыха „Мечта“ завершат также в текущем году. Дорожное полотно протяженностью 4,4 км расширят до двух полос движения, доводя геометрические параметры до норм IV технической категории. Также обустроят линию наружного освещения, автопавильоны и тротуар для пешеходов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.