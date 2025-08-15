В Подольске обновили порядка 14 км дорожного покрытия по нацпроекту

«Дорожники обновили около 14 км асфальтобетонного покрытия на 10 участках дорог в черте городов и на подъездах к малым населенным пунктам Подольска. Благодаря ремонту более 300 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили на участке от деревни Яковлево до СНТ Калиновские Сады, где заменили 3 км старого дорожного полотна, по которому жители проезжают к амбулатории, ж/д станции Калинина, дому культуры, церкви, детскому саду и школе. Также завершили работы на участке дороги от деревни Северово до улицы Высотной в городе Подольске, проходящем через лесопарк Дубки и ведущему к детскому реабилитационному центру Кораблик, парку Березки, спортивным и образовательным учреждениям города.

В центре города Подольска отремонтировали более 2 км на улицах Матросской и Маштакова, по которым ежедневно проезжают порядка 9 000 автомобилистов к ж/д и автостанции, объектам социальной инфраструктуры и достопримечательностям, например, к Усадьбе Ивановское, Военному клиническому госпиталю, спортивному комплексу Труд. Помимо того, в городской черте обновили 2,5 км на двух участках Домодедовского шоссе от пересечения с улицей Добрятинской до трассы М-2 «Крым», ведущих к мечети, социально-спортивному институту, центру города, а еще отремонтировали 1,4 км на улице Колхозной, ведущей к дому-музею В. И. Ленина, лыжной трассе и городскому кладбищу.

В городе Климовске 1,2 км покрытия заменили на улице Рожкова и Октябрьском проспекте. Теперь жителям будет удобнее добираться до образовательных учреждений, парка Дубрава и ж/д станции Гривно.

А еще завершили работы на подъезде к поселку Дубровицы для комфортного и безопасного проезда жителей и гостей округа к знаменитой усадьбе, Дубровицкому лесу и Детско-юношескому оздоровительному центру Мечта. Помимо планового ремонта покрытия, на этой дороге провели и капитальный ремонт участка длиной 4,4 км, в рамках которого еще и устроили линию освещения, тротуар, остановочные павильоны.

В ведомстве отметили, что всего в рамках ремонтного сезона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на региональной сети городского округа Подольск заменят более 16 км старого дорожного полотна. В дальнейшем на всех участках специалисты нанесут разметку и укрепят обочины — ремонтный сезон планируется завершить осенью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.